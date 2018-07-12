Трамп: я договорюсь с Россией

Трамп заявил, что встреча с Путиным не будет долгой

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорится с Россией. Об этом он заявил в ходе брифинга в Брюсселе.

Так, Трамп выразил надежду, что ему удастся разобраться с Россией.

"Относительно России, я думаю, что я разберусь с Россией, я договорюсь с Россией", - заявил он.

При этом, президент США заявил, что во время встреч на полях саммита НАТО лидеры стран-членов Альянса поблагодарили его за встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"На самом деле они (лидеры НАТО, - ред.) меня поблагодарили, за то, что я встречаюсь с ним (с Путиным, - ред.). Они сказали, что это правильная вещь. Увидим, что произойдет. Это не будет долгий период времени, у меня нет много времени. Я надеюсь, что это будет продуктивно, а может и нет. Встречаться с людьми - это прекрасно", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп на встрече с Путиным будет говорить об Украине.