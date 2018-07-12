Трамп: я домовлюся з Росією

Трамп заявив, що зустріч з Путіним не буде довгою

Президент США Дональд Трамп заявив, що домовиться з Росією. Про це він заявив у ході брифінгу у Брюселі.

Так, Трамп висловив сподівання, що йому вдастся дати раду Росії.

"Щодо Росії, я думаю, що я дам раду Росії, я домовлюся з Росією", - заявив він.

При цьому, президент США заявив, що під час зустрічей на полях саміту НАТО лідери країн-членів Альянсу подякували йому за зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Насправді вони (лідери НАТО, - ред.) мені подякували, за те, що я зустрічаюся з ним (з Путіним, - ред.). Вони сказали, що це правильна річ. Побачимо, що станеться. Це не буде довгий період часу, у мене немає багато часу. Я сподіваюся, що це буде продуктивно, а може і ні. Зустрічатися з людьми - це чудово", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп на зустрічі з Путіним говоритиме про Україну.