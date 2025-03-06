Трамп добивається від України згоди на швидке припинення вогню, - Bloomberg

За інформацією видання, європейські чиновники отримали інформацію про те, що Трамп хоче "пов'язати" підписання угоди про корисні копалини з вимогами до України погодитися на швидке припинення вогню.

Як зазначають джерела Bloomberg, США "дали зрозуміти", що вони готові завершити роботу над угодою з Україною, якщо президент Володимир Зеленський погодиться стати на шлях до перемир'я і переговорів із Москвою.

Співрозмовники видання зазначили, що це - єдина причина, через яку угоду між Україною і США все ще не підписано, незважаючи на заяви Трампа і Зеленського про готовність укласти угоду.

За словами деяких джерел Bloomberg, найближчими днями ситуація з угодою може просунутися. Але позиція США завжди може змінитися, оскільки Трамп відомий тим, що змінює свою думку.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що Україна погодиться на припинення вогню з Росією, тільки якщо їй нададуть гарантії безпеки і ще більше військової допомоги.