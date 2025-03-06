Трамп добивается от Украины согласия на быстрое прекращение огня, - Bloomberg

По информации издания, европейские чиновники получили информацию о том, что Трамп хочет "связать" подписание сделки о полезных ископаемых с требованиями к Украине согласиться на быстрое прекращение огня.

Как отмечают источники Bloomberg, США "дали понять", что они готовы завершить работу над соглашением с Украиной, если президент Владимир Зеленский согласится стать на путь к перемирию и переговорам с Москвой.

Собеседники издания отметил, что это - единственная причина, по которой соглашение между Украиной и США все еще не подписано, несмотря на заявления Трампа и Зеленского о готовности заключить сделку.

По словам некоторых источников Bloomberg, в ближайшие дни ситуация со сделкой может продвинуться. Но позиция США всегда может измениться, поскольку Трамп известен тем, что меняет свое мнение.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина согласится на прекращение огня с Россией, только если ей предоставят гарантии безопасности и еще больше военной помощи.