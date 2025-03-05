Україна і США продовжують переговори про угоду щодо копалин, - Білий дім
Україна і США все ще обговорюють укладення угоди про корисні копалини. Переговори між чиновниками двох країн тривають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Каролін Лівітт.
У Лівітт запитали, коли президент США Дональд Трамп планує підписати угоду з Україною про корисні копалини.
"Ці переговори відбуваються в той час, коли ми говоримо. Я щойно бачила радника з національної безпеки (Майка Волтца - ред.). Він дуже наполегливо працює над цим", - розповіла Лівітт.
За її словами, Волтц збирався зайти в кабінет до Трампа, щоб представити тому останню інформацію про переговори з Україною.
Лівітт нагадала, що президент США Дональд Трамп хоче, щоб Україна і Росія уклали мирну угоду. І послання президента України Володимира Зеленського, яке він опублікував у соцмережі X, "є позитивним знаком у правильному напрямку".
Угода про корисні копалини
Нагадаємо, Україна і США мали підписати угоду про корисні копалини ще в п'ятницю, 28 лютого. Цього дня президент України Володимир Зеленський перебував із візитом у Вашингтоні.
Плани зірвала сварка між Зеленським і президентом США Дональдом Трампом.
Сьогодні, 5 березня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів переговори з радником президента США з нацбезпеки Майком Волтцом. Вони домовилися про зустріч переговорних команд двох країн найближчим часом.
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