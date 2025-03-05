Україна і США продовжують переговори про угоду щодо копалин, - Білий дім

Україна і США все ще обговорюють укладення угоди про корисні копалини. Переговори між чиновниками двох країн тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Каролін Лівітт.

У Лівітт запитали, коли президент США Дональд Трамп планує підписати угоду з Україною про корисні копалини.

"Ці переговори відбуваються в той час, коли ми говоримо. Я щойно бачила радника з національної безпеки (Майка Волтца - ред.). Він дуже наполегливо працює над цим", - розповіла Лівітт.

За її словами, Волтц збирався зайти в кабінет до Трампа, щоб представити тому останню інформацію про переговори з Україною.

Лівітт нагадала, що президент США Дональд Трамп хоче, щоб Україна і Росія уклали мирну угоду. І послання президента України Володимира Зеленського, яке він опублікував у соцмережі X, "є позитивним знаком у правильному напрямку".