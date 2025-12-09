Трамп дав Зеленському кілька днів для відповіді на мирну угоду від США, - FT

За даними видання, таку вимогу Зеленському передали спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер під час телефонної розмови в суботу, 6 грудня. Американці підштовхували українського лідера до швидкого рішення.

Джерела FT розповіли, що угода від США передбачає, що Україна піде на втрату територій в обмін на невизначені гарантії безпеки з боку Вашингтона.

Неназваний співрозмовник журналістів розповів, що Трамп сподівався на мирну угоду "до Різдва".

За словами неназваних офіційних осіб, Зеленський передав Віткоффу і Кушнеру, що йому потрібен час для консультацій з європейськими союзниками, перш ніж реагувати на пропозицію Вашингтона. Київ побоюється, що така пропозиція може розколоти єдність Заходу.

Один із західних чиновників у коментарі FT охарактеризував ситуацію України як становище "між територіальними вимогами, які вона не може прийняти, і американською стороною, яку вона не може відкинути".