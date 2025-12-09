Трамп дав Зеленському кілька днів для відповіді на мирну угоду від США, - FT

Вашингтон хоче, щоб президент України Володимир Зеленський відповів на запропоновану мирну угоду протягом "кількох днів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За даними видання, таку вимогу Зеленському передали спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер під час телефонної розмови в суботу, 6 грудня. Американці підштовхували українського лідера до швидкого рішення.
Джерела FT розповіли, що угода від США передбачає, що Україна піде на втрату територій в обмін на невизначені гарантії безпеки з боку Вашингтона.
Неназваний співрозмовник журналістів розповів, що Трамп сподівався на мирну угоду "до Різдва".
За словами неназваних офіційних осіб, Зеленський передав Віткоффу і Кушнеру, що йому потрібен час для консультацій з європейськими союзниками, перш ніж реагувати на пропозицію Вашингтона. Київ побоюється, що така пропозиція може розколоти єдність Заходу.
Один із західних чиновників у коментарі FT охарактеризував ситуацію України як становище "між територіальними вимогами, які вона не може прийняти, і американською стороною, яку вона не може відкинути".
Нагадаємо, спочатку мирний план США передбачав, що Україна повинна буде передати під контроль Росії весь Донбас.
Як зазначив учора, 8 грудня, президент України Володимир Зеленський, між Києвом і Вашингтоном усе ще немає згоди щодо питання Донбасу.
Також Зеленський наголошував, що Україна не має жодного права віддавати Росії свої території. Це заборонено Конституцією і міжнародним правом.
При цьому, за словами президента України, найчутливішими питаннями також залишаються: доля Запорізької АЕС, гроші та гарантії безпеки.