Трамп дал Зеленскому несколько дней для ответа мирную сделку от США, - FT

По данным издания, такое требование Зеленскому передали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер во время телефонного разговора в субботу, 6 декабря. Американцы подталкивали украинского лидера к быстрому решению.

Источники FT рассказали, что сделка от США предусматривает, что Украина пойдет на потерю территорий в обмен на неопределенные гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Неназванный собеседник журналистов рассказал, что Трамп надеялся на мирную сделку "к Рождеству".

По словам неназванных официальных лиц, Зеленский передал Уиткоффу и Кушнеру, что ему нужно время для консультаций с европейскими союзниками, прежде чем реагировать на предложение Вашингтона. Киев опасается, что такое предложение может расколоть единство Запада.

Один из западных чиновников в комментарии FT охарактеризовал ситуацию Украины как положение "между территориальными требованиями, которые она не может принять, и американской стороной, которую она не может отвергнуть".