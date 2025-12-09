Трамп дал Зеленскому несколько дней для ответа мирную сделку от США, - FT

Вашингтон хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложенное мирное соглашение в течение "нескольких дней".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По данным издания, такое требование Зеленскому передали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер во время телефонного разговора в субботу, 6 декабря. Американцы подталкивали украинского лидера к быстрому решению.
Источники FT рассказали, что сделка от США предусматривает, что Украина пойдет на потерю территорий в обмен на неопределенные гарантии безопасности со стороны Вашингтона.
Неназванный собеседник журналистов рассказал, что Трамп надеялся на мирную сделку "к Рождеству".
По словам неназванных официальных лиц, Зеленский передал Уиткоффу и Кушнеру, что ему нужно время для консультаций с европейскими союзниками, прежде чем реагировать на предложение Вашингтона. Киев опасается, что такое предложение может расколоть единство Запада.
Один из западных чиновников в комментарии FT охарактеризовал ситуацию Украины как положение "между территориальными требованиями, которые она не может принять, и американской стороной, которую она не может отвергнуть".
Напомним, изначально мирный план США предусматривал, что Украина должна будет передать под контроль России весь Донбасс.
Как отметил вчера, 8 декабря, президент Украины Владимир Зеленский, между Киевом и Вашингтоном все еще нет согласия по вопросу Донбасса.
Также Зеленский подчеркивал, что Украина не имеет никакого права отдавать России свои территории. Это запрещено Конституцией и международным правом.
При этом, по словам президента Украины, самыми чувствительными вопросами также остаются: судьба Запорожской АЭС, деньги и гарантии безопасности.