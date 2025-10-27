Трамп дав відповідь про третій термін і можливе балотування у 2028 році

Після заяв його колишнього радника та соратника Стіва Беннона про можливість третього терміну у Вашингтоні активно обговорюють цю тему.

Однією з тактик, яку нібито розглядають прихильники Трампа для обходу конституційної заборони на третій термін, є його балотування на посаду віце-президента.

Сам Трамп зазначив, що формально йому могли б дозволити це зробити, однак він не має наміру йти на такий крок.

"Це так мило", - відповів президент США, коментуючи можливість висування на виборах 2028 року.

Варто додати, що 22-га поправка до Конституції США встановлює обмеження, за яким президент може обіймати посаду не більше двох каденцій.

Нині триває друга каденція Дональда Трампа після його першого президентського терміну у 2017-2021 роках.