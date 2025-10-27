RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Трамп дал ответ о третьем сроке и возможном баллотировании в 2028 году

Автор: Ірина Глухова

Действующий президент США Дональд Трамп отреагировал на возможность участия в президентских выборах 2028 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

После заявлений его бывшего советника и соратника Стива Бэннона о возможности третьего срока в Вашингтоне активно обсуждают эту тему.

Одной из тактик, которую якобы рассматривают сторонники Трампа для обхода конституционного запрета на третий срок, является его баллотирование на должность вице-президента.

Сам Трамп отметил, что формально ему могли бы позволить это сделать, однако он не намерен идти на такой шаг.

"Это так мило", - ответил президент США, комментируя возможность выдвижения на выборах 2028 года.

Стоит добавить, что 22-я поправка к Конституции США устанавливает ограничения, по которым президент может занимать должность не более двух каденций.

Сейчас идет вторая каденция Дональда Трампа после его первого президентского срока в 2017-2021 годах.

 

Что предшествовало

Недавно Трамп снова оказался в центре политических дискуссий о возможности третьего срока. Бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон, заявил, что Трамп будет президентом и в 2028 году. Это, по его словам, станет третьим президентским сроком.

Бэннон отметил, что люди должны смириться с этой перспективой.

"Есть много разных альтернатив. В соответствующее время мы обнародуем наш план. Но план есть. В 2016 году у нас были меньшие шансы, чем в 2024 году, чем в 2028 году", - отметил экс-советник Трампа.

По его словам, Трамп снова станет президентом, ведь в этом "нуждается страна".

Как пишет Politico, союзники действующего президента неоднократно высказывали идею о возможности третьего срока, несмотря на конституционные ограничения.

В то же время обсуждаются и потенциальные способы обойти эту норму - в частности путем отмены поправки или баллотирования на должность вице-президента с последующим переходом на пост президента.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампПрезидент