Трамп дал ответ о третьем сроке и возможном баллотировании в 2028 году

После заявлений его бывшего советника и соратника Стива Бэннона о возможности третьего срока в Вашингтоне активно обсуждают эту тему.

Одной из тактик, которую якобы рассматривают сторонники Трампа для обхода конституционного запрета на третий срок, является его баллотирование на должность вице-президента.

Сам Трамп отметил, что формально ему могли бы позволить это сделать, однако он не намерен идти на такой шаг.

"Это так мило", - ответил президент США, комментируя возможность выдвижения на выборах 2028 года.

Стоит добавить, что 22-я поправка к Конституции США устанавливает ограничения, по которым президент может занимать должность не более двух каденций.

Сейчас идет вторая каденция Дональда Трампа после его первого президентского срока в 2017-2021 годах.