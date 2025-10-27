ua en ru
Головна » Новини » У світі

Трамп дав відповідь про третій термін і можливе балотування у 2028 році

Понеділок 27 жовтня 2025 09:44
Трамп дав відповідь про третій термін і можливе балотування у 2028 році Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Чинний президент США Дональд Трамп відреагував на можливість участі у президентських виборах 2028 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Після заяв його колишнього радника та соратника Стіва Беннона про можливість третього терміну у Вашингтоні активно обговорюють цю тему.

Однією з тактик, яку нібито розглядають прихильники Трампа для обходу конституційної заборони на третій термін, є його балотування на посаду віце-президента.

Сам Трамп зазначив, що формально йому могли б дозволити це зробити, однак він не має наміру йти на такий крок.

"Це так мило", - відповів президент США, коментуючи можливість висування на виборах 2028 року.

Варто додати, що 22-га поправка до Конституції США встановлює обмеження, за яким президент може обіймати посаду не більше двох каденцій.

Нині триває друга каденція Дональда Трампа після його першого президентського терміну у 2017-2021 роках.

Що передувало

Нещодавно Трамп знову опинився у центрі політичних дискусій щодо можливості третього терміну. Колишній головний стратег Білого дому Стів Беннон, заявив, що Трамп буде президентом і у 2028 році. Це, за його словами, стане третім президентським терміном.

Беннон наголосив, що люди мають змиритися з цією перспективою.

"Є багато різних альтернатив. У відповідний час ми оприлюднимо наш план. Але план є. У 2016 році у нас були менші шанси, ніж у 2024 році, ніж у 2028 році", - зазначив ексрадник Трампа.

За його словами, Трамп знову стане президентом, адже цього "потребує країна".

Як пише Politico, союзники чинного президента неодноразово висловлювали ідею про можливість третього терміну, попри конституційні обмеження.

Водночас обговорюються й потенційні способи обійти цю норму - зокрема шляхом скасування поправки або балотування на посаду віцепрезидента з подальшим переходом на посаду президента.

