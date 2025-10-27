Трамп дал ответ о третьем сроке и возможном баллотировании в 2028 году
Действующий президент США Дональд Трамп отреагировал на возможность участия в президентских выборах 2028 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
После заявлений его бывшего советника и соратника Стива Бэннона о возможности третьего срока в Вашингтоне активно обсуждают эту тему.
Одной из тактик, которую якобы рассматривают сторонники Трампа для обхода конституционного запрета на третий срок, является его баллотирование на должность вице-президента.
Сам Трамп отметил, что формально ему могли бы позволить это сделать, однако он не намерен идти на такой шаг.
"Это так мило", - ответил президент США, комментируя возможность выдвижения на выборах 2028 года.
Стоит добавить, что 22-я поправка к Конституции США устанавливает ограничения, по которым президент может занимать должность не более двух каденций.
Сейчас идет вторая каденция Дональда Трампа после его первого президентского срока в 2017-2021 годах.
Что предшествовало
Недавно Трамп снова оказался в центре политических дискуссий о возможности третьего срока. Бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон, заявил, что Трамп будет президентом и в 2028 году. Это, по его словам, станет третьим президентским сроком.
Бэннон отметил, что люди должны смириться с этой перспективой.
"Есть много разных альтернатив. В соответствующее время мы обнародуем наш план. Но план есть. В 2016 году у нас были меньшие шансы, чем в 2024 году, чем в 2028 году", - отметил экс-советник Трампа.
По его словам, Трамп снова станет президентом, ведь в этом "нуждается страна".
Как пишет Politico, союзники действующего президента неоднократно высказывали идею о возможности третьего срока, несмотря на конституционные ограничения.
В то же время обсуждаются и потенциальные способы обойти эту норму - в частности путем отмены поправки или баллотирования на должность вице-президента с последующим переходом на пост президента.