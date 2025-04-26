Трамп дав обіцянку щодо України президенту Естонії

Американський президент Дональд Трамп запевнив президента Естонії Алара Каріса, що США не вийдуть із переговорного процесу між Україною та Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Президент Естонії розповів, що запитав в Трампа, як триває процес мирного врегулювання, і попросив його зробити все можливе, аби США залишалися посередником у переговорах між Україною та Росією.
"Я поцікавився, як триває процес мирного врегулювання і попросив його зробити все для того, щоб процес тривав, щоб США не вийшли (з ролі посередника, - ред.)", - повідомив Каріс.
За його словами, Трамп пообіцяв це і зазначив, що сторони вже досить близькі до рішення після його зустрічі із Зеленським.
"Він пообіцяв це зробити й сказав, що ми досить близькі до рішення, оскільки він щойно зустрівся із Зеленським. Звичайно, я не став надто докладно розпитувати його про те, що дала ця зустріч", - додав президент Естонії.
Нагадаємо, що сьогодні, 26 квітня, Володимир Зеленський прибув до Ватикану для участі в церемонії прощання з Папою Римським Франциском.
Під час візиту Зеленський провів низку важливих переговорів з міжнародними лідерами.
Зокрема, він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом США Дональдом Трампом, назвавши свою бесіду з Трампом "дуже символічною".
Зауважимо, що це була перша зустріч Трампа та Зеленського після сварки у Білому домі. РБК-Україна зібрало все, що наразі відомо про зустріч Зеленського та Трампа.
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