Трамп дал обещание по поводу Украины президенту Эстонии

Президент Эстонии рассказал, что спросил у Трампа, как идет процесс мирного урегулирования, и попросил его сделать все возможное, чтобы США оставались посредником в переговорах между Украиной и Россией.

"Я поинтересовался, как идет процесс мирного урегулирования и попросил его сделать все для того, чтобы процесс продолжался, чтобы США не вышли (из роли посредника, - ред.)", - сообщил Карис.

По его словам, Трамп пообещал это и отметил, что стороны уже достаточно близки к решению после его встречи с Зеленским.

"Он пообещал это сделать и сказал, что мы достаточно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским. Конечно, я не стал слишком подробно расспрашивать его о том, что дала эта встреча", - добавил президент Эстонии.