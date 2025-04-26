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Трамп дав обіцянку щодо України президенту Естонії

США, Субота 26 квітня 2025 20:31
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Трамп дав обіцянку щодо України президенту Естонії Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американський президент Дональд Трамп запевнив президента Естонії Алара Каріса, що США не вийдуть із переговорного процесу між Україною та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Президент Естонії розповів, що запитав в Трампа, як триває процес мирного врегулювання, і попросив його зробити все можливе, аби США залишалися посередником у переговорах між Україною та Росією.

"Я поцікавився, як триває процес мирного врегулювання і попросив його зробити все для того, щоб процес тривав, щоб США не вийшли (з ролі посередника, - ред.)", - повідомив Каріс.

За його словами, Трамп пообіцяв це і зазначив, що сторони вже досить близькі до рішення після його зустрічі із Зеленським.

"Він пообіцяв це зробити й сказав, що ми досить близькі до рішення, оскільки він щойно зустрівся із Зеленським. Звичайно, я не став надто докладно розпитувати його про те, що дала ця зустріч", - додав президент Естонії.

Зеленський в Ватикані

Нагадаємо, що сьогодні, 26 квітня, Володимир Зеленський прибув до Ватикану для участі в церемонії прощання з Папою Римським Франциском.

Під час візиту Зеленський провів низку важливих переговорів з міжнародними лідерами.

Зокрема, він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом США Дональдом Трампом, назвавши свою бесіду з Трампом "дуже символічною".

Зауважимо, що це була перша зустріч Трампа та Зеленського після сварки у Білому домі. РБК-Україна зібрало все, що наразі відомо про зустріч Зеленського та Трампа.

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Трамп дав обіцянку щодо України президенту Естонії
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