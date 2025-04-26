Трамп дал обещание по поводу Украины президенту Эстонии
Американский президент Дональд Трамп заверил президента Эстонии Алара Кариса, что США не выйдут из переговорного процесса между Украиной и Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Президент Эстонии рассказал, что спросил у Трампа, как идет процесс мирного урегулирования, и попросил его сделать все возможное, чтобы США оставались посредником в переговорах между Украиной и Россией.
"Я поинтересовался, как идет процесс мирного урегулирования и попросил его сделать все для того, чтобы процесс продолжался, чтобы США не вышли (из роли посредника, - ред.)", - сообщил Карис.
По его словам, Трамп пообещал это и отметил, что стороны уже достаточно близки к решению после его встречи с Зеленским.
"Он пообещал это сделать и сказал, что мы достаточно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским. Конечно, я не стал слишком подробно расспрашивать его о том, что дала эта встреча", - добавил президент Эстонии.
Зеленский в Ватикане
Напомним, что сегодня, 26 апреля, Владимир Зеленский прибыл в Ватикан для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.
Во время визита Зеленский провел ряд важных переговоров с международными лидерами.
В частности, он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом, назвав свою беседу с Трампом "очень символической".
Заметим, что это была первая встреча Трампа и Зеленского после ссоры в Белом доме. РБК-Украина собрало все, что сейчас известно о встрече Зеленского и Трампа.
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