Трамп дав Нетаньягу карт-бланш у звільненні заручників ХАМАС

За словами Трампа, він сказав ізраїльському прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу щодо угоди про звільнення заручників і припинення вогню: "Роби, що хочеш".

Президент не уточнив, коли саме він передав йому це повідомлення.

Під час спілкування з журналістами перед посадкою на борт Air Force One, главу Білого дому також запитали про суботу, 15 лютого, як крайній термін, який він встановив для ХАМАСу, щоб звільнити усіх заручників та який відбувся без інцидентів.

Трамп уперше прямо пригрозив палестинським бойовикам, бо ХАМАС заявив, що не звільнить трьох заручників, яких він повинен був звільнити в суботу, згідно з умовами угоди.

Впродовж останніх кількох днів офіційні особи США стверджували, що саме погроза Трампа влаштувати "пекельний дощ" змусила ХАМАС відступити від власної погрози не звільняти заручників. Натомість погроза Трампа суперечила б умовам угоди, яка передбачала, що в суботу ХАМАС звільнить лише трьох заручників, а не всіх.

Президент США уточнив, що залишив за Ізраїлем право вирішувати, що йому робити.

Трамп розповідає журналістам, що через цю погрозу, ХАМАС погодився відпустити трьох заручників, включно з американським громадянином Сагі Декель-Ченом.

Він також зазначив, що звільнені цими вихідними заручники, "були у досить хорошій формі", на відміну від звільнених тиждень тому, які, за словами Трампа, виглядали як "ті, що пережили Голокост".

Щодо наступних кроків у справі звільнення заручників, Трамп сказав: "Це буде залежати від Ізраїлю... після консультацій зі мною".