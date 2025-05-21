Трамп дал Европе понять, что "убежден в победе России" в войне, - Bloomberg
Президент США Дональд Трамп после переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным снова начал повторять российскую пропаганду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Издание напомнило, что Трамп на этой неделе провел телефонный разговор с Путиным. При этом американский лидер отказался от требований немедленного прекращения огня и угроз санкциями. Это вызвало в Европе опасения, что Трамп отходит от ранее заявленных намерений быстро заключить мирное соглашение.
По информации неназванных источников издания, во время звонка с европейскими лидерами, который начался сразу после переговоров с Путиным, Трамп "дал понять, что убежден в победе России, повторяя ряд нарративов Кремля".
Что именно говорил американский президент - собеседники Bloomberg не раскрывают.
Переговоры Трампа с европейскими лидерами
Напомним, президент США Дональд Трамп созвонился с российским диктатором Владимиром Путиным в понедельник, 19 мая.
Сразу же после этого у Трампа был разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и президентом Финляндии Александром Стуббом.
По информации Axios, Трамп заявил, что Путин якобы согласился на переговоры с Украиной, но участвовать в них США отказываются.
При этом американский лидер назвал предложение о новых санкциях против России "плохой идеей".
После этого некоторые из лидеров, которые участвовали в звонке, выглядели "удивленными" или "шокированными".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.