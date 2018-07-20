Трамп дав розпорядження запросити Путіна до Вашингтона

Зустріч двох президентів може відбутися цієї осені

Президент США Дональд Трамп дав доручення своєму раднику з нацбезпеки Джону Болтону запросити президента РФ Володимира Путіна у Вашингтон. Про це пише представник Білого Дому Сара Сандерс на своїй сторінці в Twitter.

Відвідати Вашингтон Путіну запропоновано восени. За словами представника Білого Дому "обговорення вже ведуться".

Сара Сандерс написала, що президенти США та Росії узгодили "постійний діалог на робочому рівні між співробітниками Рад безпеки двох країн". Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп "з нетерпінням" чекає нової зустрічі з Путіним. Глава США підкреслив, що його саміт з Путинім мав величезний успіх, а на новій зустрічі сторони приступлять до імплементації деяких з обговорених питань. Зокрема, такими питаннями глава США назвав боротьбу з тероризмом і питання України.