Трамп не читал доклад Мюллера о российском вмешательстве

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сознался, что еще не прочитал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном российском вмешательстве в американские выборы президента в 2016 году. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

По словам американского президента, пока он знаком только с выводами расследования, которые говорят о том, что сговора с Россией не было.

"Я пока не читал доклад Мюллера, хотя имею на это полное право. Знаю только выводы, основной из которых заключается в том, что сговора не было. 13 разгневанных демократов расследовали событие, которого никогда не было", - написал Трамп.

Также он назвал историю с предполагаемых сговором его предвыборного штаба с Россией "чистым мошенничеством".

"Это надувательство с Россией не должно повториться с кем-либо из других президентов, и правоохранительные органы должны выяснить, откуда все это пошло", - заявил Трамп.

Напомним, генеральный прокурор США Уильям Барр неделю ранее заявил, что выпустит отредактированную копию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы США к середине апреля. Отчет имеет 400 страниц.