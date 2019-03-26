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Стало известно, когда обнародуют доклад Мюллера

Новости » Политика    26.03.2019 - 23:44
Стало известно, когда обнародуют доклад Мюллера
Фото: Роберт Мюллер (из открытых источников)

В США планируют публичную часть доклада в течение "нескольких недель"

В США планируют публичную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы в течение "нескольких недель". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в настоящее время передача Белому дому копии доклада не планируется.

В Минюсте США отметили, что это произойдет в течение нескольких недель.

Отметим, основные выводы расследования были обнародованы 24 марта. Прокурор Барр представил их конгрессу США.

Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом пока не получал документов специального прокурора Роберта Мюллера по итогам расследования о возможном вмешательстве России в ход президентских выборов в Сполуених Штатах. 

РБК-Украина писало, что спецпрокурор Мюллер официально завершил почти двухлетнее расследование о влиянии России на выборы президента США в 2016 году, когда победил Трамп. Сейчас документ передан в Министерство юстиции США Уильяму Барру. Он опубликует свой отчет на базе докладе Мюллера.

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