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Трамп не читав доповідь Мюллера про російське втручання


Президент США назвав розслідування "чистим шахрайством"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зізнався, що ще не прочитав доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера про можливе російське втручання в американські вибори президента в 2016 році. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

За словами американського президента, поки він знайомий тільки з висновками розслідування, які говорять про те, що змови з Росією не було.

"Я поки не читав доповідь Мюллера, хоча маю на це повне право. Знаю тільки висновки, основний з яких полягає в тому, що змови не було. 13 розгніваних демократів розслідували подію, якої ніколи не було", - написав Трамп.

Також він назвав історію з передбачуваних змовою його передвиборного штабу з Росією "чистим шахрайством".

"Це обдурювання з Росією не повинно повторитися з будь-ким з інших президентів, і правоохоронні органи повинні з'ясувати, звідки все це пішло", - заявив Трамп.

Нагадаємо, генеральний прокурор США Вільям Барр тижнем раніше заявив, що випустить відредаговану копію доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори США до середини квітня. Звіт має 400 сторінок.

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