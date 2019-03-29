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Генпрокурор США рассказал, когда выпустит копию доклада Мюллера

Новости » Политика    29.03.2019 - 23:01
Генпрокурор США рассказал, когда выпустит копию доклада Мюллера
Фото: Роберт Мюллер (из открытых источников)

Барр планирует выпустить отредактированную копию к середине апреля

Генеральный прокурор США Уильям Барр  выпустит отредактированную копию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы США к середине апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, Барр планирует выпустить отредактированную копию почти 400-страничного отчета специального советника Роберта Мюллера к середине апреля.

"Скоро каждый сможет прочесть его самостоятельно", - написал Барр в письме.

Он отметил, что готов предстать перед обоими комитетами для дачи показаний по докладу Мюллера 1 и 2 мая.

Как сообщается, Мюллер завершил свое 22-месячное расследование по факту возможного сговора президента Дональда Трампа с Россией 22 марта.

В воскресенье Барр направил Конгрессу письмо на четырех страницах, в котором изложены основные выводы Мюллера. Барр сказал законодателям, что расследование Мюллера не установило, что участники кампании Трампа вступили в сговор с Россией в ее деятельности по вмешательству в выборы.

Напомним, ранее сообщалось, что Роберт Мюллер завершил расследование относительно вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.

Доклад спецпрокурора, которая сейчас имеет статус секретной, передали в Министерство юстиции США. Теперь руководитель ведомства Уильям Барр должен принять решение о передаче всего документа или его частей в Конгресс США, или же относительно обнародования доклада. Также Минюст может передать в Конгресс только собственный итог доклада.

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