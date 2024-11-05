Трамп чи Гарріс? Хто переможе на виборах у США: рейтинги та прогнози

Фінальні рейтинги

Фінальне опитування NBC News показало, що обидва кандидати йдуть нога в ногу. Камала Гарріс отримує підтримку 49% виборців, Дональд Трамп - ідентичні 49%. Лише 2% опитаних заявили, що не впевнені у своєму виборі.

На руку Гарріс грає зростаючий ентузіазм демократів, підтримка її майбутньої політики з питання абортів і турботи про середній клас. На користь Трампа - сприятлива оцінка першого президентства (порівняно з результатами Джо Байдена), а також те, що дві третини виборців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку.

Фото: результати опитування NBC News (nbcnews.com)

Основна боротьба розгорнеться в семи так званих "хитких штатах". Фінальні опитування Emerson College Polling/The Hill показують, що рейтинги в цих штатах надто близькі, щоб передбачити результати:

Мічіган - 50% проти 48% на користь Гарріс

- 50% проти 48% на користь Гарріс Невада - 48% проти 48%

- 48% проти 48% Вісконсин - 49% проти 49%

- 49% проти 49% Джорджія - 50% проти 49% на користь Трампа

- 50% проти 49% на користь Трампа Північна Кароліна - 49% проти 48% на користь Трампа

- 49% проти 48% на користь Трампа Пенсільванія - 49% проти 48% на користь Трампа

- 49% проти 48% на користь Трампа Арізона - 50% проти 48% на користь Трампа

Рейтинги перебувають у межах статистичної похибки.

Згідно з опитуванням HarrisX/Forbes, Гарріс випереджає Трампа з показниками 49% проти 48% з урахуванням інших кандидатів від інших партій Джилл Стайн (Партія зелених) та Корнела Веста (незалежний).

У двосторонній гонці Гарріс випереджає Трампа з результатом 51% проти 49%. З-поміж тих, хто вже віддав свій голос, 57% підтримали нинішнього віце-президента, 40% - кандидата від республіканців. Проте достроково зазвичай голосують більше прихильники Демократичної партії.

Згідно з опитуванням Yahoo News/YouGov, у Гарріс і Трампа однакова підтримка на загальнонаціональному рівні. Їхні рейтинги - 47% проти 47%.

Прогнозні моделі

Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа в авторитетних прогнозах гуру опитувань громадської думки Нейта Сільвера (американський статистик) та сервісу FiveThirtyEight.

Прогноз Сільвера заснований на 80 000 симуляціях президентських перегонів на основі даних опитувань. Згідно з ним, шанси на перемогу Гарріс становлять 50,015% проти 49,985% у Трампа. По суті це нічия.

З 80 000 імітацій Гарріс перемогла у 40 012 і програла у 39 988 випадках. З них 39 718 були чистою перемогою Трампа, а решта (270 імітацій) були точними нічиїми. Тобто 269 - 269 на Колегії вибірників. З цього прогнозу випливає, що якщо на колегії буде саме такий результат, то найімовірніше Трамп стане президентом після голосування у Палаті представників США.

FiveThirtyEight оцінює шанси Трампа як 49 зі 100, Гарріс - 50 зі 100. Імовірність того, що жоден з кандидатів не виявиться переможцем після голосування Колегії виборників - 1 із 100.

Проте близькі перегони в опитуваннях не обов'язково означають, що результат теж буде близьким. Усі сім "хитких" штатів знаходяться в межах звичайної похибки.

Прогнози Silver та FiveThirtyEight оцінюють ймовірність перемоги та не залежать від опитувань, які оцінюють, скільки голосів отримає кожен кандидат. Проте результати багатьох загальнонаціональних опитувань в "хитких" штатах залишаються по суті рівними.

При підготовці тексту використовувалися: дані опитувань NBC News, Emerson College Polling/The Hill, HarrisX/Forbes, Yahoo News/YouGov, а також прогнозні моделі аналітика Нейта Сільвера та FiveThirtyEight.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вашингтон і понад 20 штатів залучають військових для захисту виборчих дільниць та урядових будівель. Передбачається, що у разі програшу Трампа його прихильники можуть влаштувати заворушення.

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