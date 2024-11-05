Трамп или Харрис? Кто победит на выборах в США: рейтинги и прогнозы

Финальные рейтинги

Финальный опрос NBC News показал, что оба кандидата идут нога в ногу. Камала Харрис получает поддержку 49% избирателей, Дональд Трамп - идентичные 49%. Всего 2% опрошенных заявили, что не уверены в своем выборе.

На руку Харрис играет растущий энтузиазм демократов, поддержка ее будущей политики по вопросу абортов и заботе о среднем классе. В пользу Трампа - благоприятная оценка первого президентства (по сравнению с результатами Джо Байдена), а также то, что две трети избирателей считают, что страна движется в неправильном направлении.

Фото: результаты опроса NBC News (nbcnews.com)

Основная борьба развернется в семи так называемых "колеблющихся штатах". Финальные опросы Emerson College Polling/The Hill показывают, что рейтинги в этих штатах слишком близки, чтобы предсказать результаты:

Мичиган - 50% против 48% в пользу Харрис

- 50% против 48% в пользу Харрис Невада - 48% против 48%

- 48% против 48% Висконсин - 49% против 49%

- 49% против 49% Джорджия - 50% против 49% в пользу Трампа

- 50% против 49% в пользу Трампа Северная Каролина - 49% против 48% в пользу Трампа

- 49% против 48% в пользу Трампа Пенсильвания - 49% против 48% в пользу Трампа

- 49% против 48% в пользу Трампа Аризона - 50% против 48% в пользу Трампа

Рейтинги находятся в пределах статистической погрешности.

Согласно опросу HarrisX/Forbes, Харрис опережает Трампа с показателями 49% против 48% с учетом других кандидатов от других партий Джилл Стайн (Партия зеленых) и Корнела Уэста (независимый).

В двусторонней гонке Харрис опережает Трампа с результатом 51% против 49%. Из тех, кто уже отдал свой голос, 57% поддержали нынешнего вице-президента, 40% - кандидата от республиканцев. Однако досрочно обычно голосуют больше сторонники Демократической партии.

Согласно опросу Yahoo News/YouGov, у Харрис и Трампа одинаковая поддержка на общенациональном уровне. Их рейтинги - 47% против 47%.

Прогнозные модели

Камала Харрис опережает Дональда Трампа в авторитетных прогнозах гуру опросов общественного мнения Нейта Сильвера (американский статистик) и сервиса FiveThirtyEight.

Прогноз Сильвера основан на 80 000 симуляциях президентской гонки на основе данных опросов. Согласно нему, шансы на победу Харрис составляют 50,015% против 49,985% у Трампа. По сути, это ничья.

Из 80 000 имитаций Харрис победила в 40 012 и проиграла в 39 988 случаях. Из них 39 718 были чистой победой Трампа, а остальные (270 имитаций) были точными ничьими. То есть, 269 - 269 на Коллегии выборщиков. Из этого прогноза следует, что если на коллегии будет именно такой результат, то скорее всего Трамп станет президентом после голосования в Палате представителей США.

FiveThirtyEight оценивает шансы Трампа как 49 из 100, Харрис - 50 из 100. Вероятность того, что ни один из кандидатов не окажется победителем после голосования Коллегии выборщиков - 1 из 100.

Тем не менее близкая гонка в опросах не обязательно означает, что результат тоже будет близким. Все семь "колеблющихся" штатов находятся в пределах обычной погрешности.

Прогнозы Silver и FiveThirtyEight оценивают вероятность победы и не зависят от опросов, которые оценивают, сколько голосов получит каждый кандидат. Однако результаты многих общенациональных опросов в "колеблющихся" штатах остаются по сути равными.

При подготовке текста использовались: данные опросов NBC News, Emerson College Polling/The Hill, HarrisX/Forbes, Yahoo News/YouGov, а также прогнозные модели аналитика Нейта Сильвера и FiveThirtyEight.

Напомним, ранее сообщалось, что Вашингтон и более 20 штатов привлекают военных для защиты избирательных участков и правительственных зданий. Предполагается, что в случае проигрыша Трампа его сторонники могут устроить беспорядки.

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