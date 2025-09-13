Трамп через ООН хоче жорсткіших правил надання притулку у світі: що зміниться

США планують на цьогорічній сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) закликати інші країни обмежити права на надання притулку, посилаючись на посилення імміграційної політики Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Згідно із заявою Державного департаменту США, американські представники закликатимуть шукачів притулку подавати прохання про притулок у першій країні, через яку вони проїжджають, замість того, щоб мати право обирати, до якої країни переїхати.

У відомстві наголошують, що нинішня система давно зловживається зловмисниками та економічними мігрантами, що спричинило глобальну міграційну кризу, посилило діяльність злочинних картелів та порушило суверенітет держав.

Майже 200 членів ООН мають власні закони щодо імміграції та притулку, і США є учасником численних міжнародних угод у цій сфері. Американська сторона закликає до координації та дотримання правил, які обмежують хаотичні переміщення шукачів притулку.

Цей крок відбувається на тлі жорсткої імміграційної політики Трампа у США, яка передбачає посилення арештів іммігрантів та скасування тимчасових гуманітарних програм. Раніше ці програми дозволяли сотням тисяч людей з Куби, Гаїті, Нікарагуа, Венесуели та інших країн легально жити та працювати в США протягом багатьох років.

Представники США стверджують, що зміни допоможуть впорядкувати глобальну систему надання притулку та обмежити зловживання, водночас підкреслюючи необхідність дотримання міжнародних норм і забезпечення безпеки держав.