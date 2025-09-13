Трамп через ООН хочет более жестких правил предоставления убежища в мире: что изменится
США планируют на нынешней сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) призвать другие страны ограничить права на предоставление убежища, ссылаясь на ужесточение иммиграционной политики Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.
Согласно заявлению Государственного департамента США, американские представители будут призывать искателей убежища подавать прошение об убежище в первой стране, через которую они проезжают, вместо того, чтобы иметь право выбирать, в какую страну переехать.
В ведомстве отмечают, что нынешняя система давно злоупотребляется злоумышленниками и экономическими мигрантами, что вызвало глобальный миграционный кризис, усилило деятельность преступных картелей и нарушило суверенитет государств.
Почти 200 членов ООН имеют собственные законы по иммиграции и убежища, и США являются участником многочисленных международных соглашений в этой сфере. Американская сторона призывает к координации и соблюдению правил, которые ограничивают хаотичные перемещения искателей убежища.
Этот шаг происходит на фоне жесткой иммиграционной политики Трампа в США, которая предусматривает усиление арестов иммигрантов и отмену временных гуманитарных программ. Ранее эти программы позволяли сотням тысяч людей из Кубы, Гаити, Никарагуа, Венесуэлы и других стран легально жить и работать в США в течение многих лет.
Представители США утверждают, что изменения помогут упорядочить глобальную систему предоставления убежища и ограничить злоупотребления, одновременно подчеркивая необходимость соблюдения международных норм и обеспечения безопасности государств.
Напомним, США ввели новые правила получения неиммиграционных виз. Отныне документы следует подавать только в стране гражданства или постоянного проживания.
Иммиграционная служба США заявила о депортации украинцев. Как пояснил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, другие страны могут депортировать иностранцев и за нарушение миграционного законодательства, и за другие правонарушения.
Отметим, что президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом начал кампанию по депортации мигрантов.