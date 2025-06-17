Трамп через Іран скликає Ситуаційну кімнату, - Axios

Участь США у конфлікті на Близькому Сході

Зауважимо, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном загострився в п'ятницю, 13 червня. Наразі ж обидві сторони активно здійснюють удари - Ізраїль проводить авіа- і ракетні атаки по воєнній інфраструктурі та ядерних об'єктах в Ірані, а Тегеран у відповідь обстрілює територію Ізраїлю своїми балістичними ракетами та БПЛА.

Нагадаємо, що 15 червня Трамп заявив, що США можуть втрутитися у конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

До цього ж державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що США не беруть участі в операції Ізраїлю проти Ірану. Також він додав, що Вашингтон не надавав жодної допомоги Єрусалиму.

Проте в коментарі РБК-Україна політтехнолог Тарас Загородній зазначив, що твердження про нібито пасивність США є хибними.

До прикладу він згадав факт передачі Ізраїлю надглибоких бомб для ураження підземних об'єктів, що, на його думку, свідчить про активну участь США у стримуванні іранської ядерної програми.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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