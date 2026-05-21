Головна » Новини » У світі

Трамп будує у Грузії хмарочос, який назве своїм іменем

16:00 21.05.2026 Чт
У будівництві задіяні особи, що перебувають під американськими санкціями
Олена Чупровська
Фото: Trump Tower у Тбілісі будують за участю підсанкційних осіб (Getty Images)
У столиці Грузії з'явиться найвищий хмарочос Кавказу - і він носитиме ім'я президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Domus.

Що збудують у Тбілісі

70-поверховий хмарочос Trump Tower стане центральним об'єктом нового архітектурного комплексу The Tbilisi Downtown. Загалом він складатиметься з шести висотних будівель.

Комплекс зведуть на місці колишнього міського іподрому.

Проектуванням займається архітектурна компанія Gensler. Безпосередньо будівництво веде грузинський забудовник Archi Group, що належить колишньому депутату від правлячої партії "Грузинська мрія".

Санкційний слід

Ділянка, на якій планують збудувати вежу, за наявними даними опосередковано належить засновнику партії "Грузинська мрія" і проросійському олігарху Бідзіні Іванішвілі.

Наприкінці 2024 року адміністрація президента США Джо Байдена наклала санкції на Іванішвілі за проросійську діяльність.

Плани збудувати хмарочос в Грузії Трамп виношував ще з 2012 року. Тоді він особисто приїздив до країни і зустрічався з тодішнім президентом Міхаілом Саакашвілі, щоб обговорити 47-поверхову висотку в курортному місті Батумі.

Проект зрештою скасували у 2017 році, коли Трамп вперше обійняв посаду президента США.

Як повідомляло РБК-Україна, проект будівництва Trump Tower вартістю майже 1,5 мільярда австралійських доларів на Золотому узбережжі скасували менш ніж за три місяці після підписання угоди. Місцевий девелопер назвав бренд Трампа "токсичним" через міжнародну політику США.

Нагадаємо, раніше у штаті Флорида частині дороги, що веде до резиденції Трампа Мар-а-Лаго, офіційно присвоїли ім'я чинного президента. Сам Трамп назвав це "приголомшливим жестом".

Кремль під тиском реальності знижує планку цілей війни, - Буданов
Кремль під тиском реальності знижує планку цілей війни, - Буданов
Якщо влупить дика спека – доведеться обмежувати світло: Інтерв'ю з Володимиром Кудрицьким
Дмитро Олійник, журналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна