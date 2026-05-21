Трамп строит в Грузии небоскреб, который назовет своим именем

В столице Грузии появится самый высокий небоскреб Кавказа - и он будет носить имя президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Domus .

Что построят в Тбилиси

70-этажный небоскреб Trump Tower станет центральным объектом нового архитектурного комплекса The Tbilisi Downtown. В целом он будет состоять из шести высотных зданий.

Комплекс возведут на месте бывшего городского ипподрома.

Проектированием занимается архитектурная компания Gensler. Непосредственно строительство ведет грузинский застройщик Archi Group, принадлежащий бывшему депутату от правящей партии "Грузинская мечта".

Санкционный след

Участок, на котором планируют построить башню, по имеющимся данным опосредованно принадлежит основателю партии "Грузинская мечта" и пророссийскому олигарху Бидзине Иванишвили.

В конце 2024 года администрация президента США Джо Байдена наложила санкции на Иванишвили за пророссийскую деятельность.

Планы построить небоскреб в Грузии Трамп вынашивал еще с 2012 года. Тогда он лично приезжал в страну и встречался с тогдашним президентом Михаилом Саакашвили, чтобы обсудить 47-этажную высотку в курортном городе Батуми.

Проект в конце концов отменили в 2017 году, когда Трамп впервые занял пост президента США.