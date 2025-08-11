Трамп: я не буду укладати мирну угоду, це мають зробити Україна і РФ

Трамп пригрозив, що він може вийти з переговорів щодо України і тоді це "буде кінець". Тоді війна не буде врегульована.

Президент зазначив, що він вірить у те, що російський диктатор Володимир Путін хоче отримати всю Україну. Але Трамп хоче зустрічі, щоб розглянути параметри врегулювання. Після цього він пообіцяв зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам.

"Я не буду укладати угоду, це не моя справа укладати угоду, угоду мають укласти двоє (РФ і Україна - ред.). Росія повинна повернутися до розвитку своєї країни, великої країни, у них 11 часових поясів. У неї є великий потенціал, а їхня економіка функціонує погано", - додав він.