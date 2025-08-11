RU

Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Трамп: я не буду заключать мирную сделку, это должны сделать Украина и РФ

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп отметил, что заключать мирную сделку по завершению войны России против Украины - это не его дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию американского лидера.

Трамп пригрозил, что он может выйти из переговоров по Украине и тогда это "будет конец". Тогда война не будет урегулирована. 

Президент отметил, что он верит в то, что российский диктатор Владимир Путин хочет заполучить всю Украину. Но Трамп хочет встречи, чтобы рассмотреть параметры урегулирования. После этого он пообещал позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. 

"Я не буду заключать соглашение, это не мое дело заключать соглашение, соглашение должны заключить двое (РФ и Украина - ред.). Россия должна вернуться к развитию своей страны, большой страны, у них 11 часовых поясов. У нее есть большой потенциал, а их экономика функционирует плохо", - добавил он. 

Встреча Трампа и Путина

Напомним, на фоне будущей встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в СМИ появились слухи о том, что две страны готовят сделку по заморозке войны РФ против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно подчеркивал, что успеха не будет, если Вашингтон с Москвой договорятся без Киева.

При этом премьер Индии Нарендра Моди и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд в сегодняшнем разговоре с Зеленским поддержали идею о том, что переговоры по завершению войны должны проходить при участии Украины.

Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМирные переговорыВойна в Украине