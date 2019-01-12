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Трамп не будет вводить режим ЧС в ближайшее время

Новости » Политика    12.01.2019 - 00:58
Трамп не будет вводить режим ЧС в ближайшее время
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США рассчитывает, что Конгресс примет необходимый для строительства стены на границе с Мексикой бюджет

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время не намерен вводить режим чрезвычайной ситуации в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Трамп еще раз подчеркнул, что он рассчитывает, что Конгресс примет необходимый для строительства стены на границе с Мексикой бюджет.

"Я не собираюсь делать это (объявлять режим ЧС, - ред.) так быстро. Мы хотим, чтобы Конгресс сделал свою работу", - заявил президент США.

Напомним, неделю назад, отвечая на вопрос, рассматривал ли он вопрос о введении особого режима чрезвычайного положения для построения стены с Мексикой, Трамп ответил: "Да. Мы можем сделать это. Я могу сделать это". Он подчеркнул, что это поможет в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на границе США и Мексики.

8 января вице-президент США Майк Пенс заявил, что адвокаты Белого дома рассматривают возможность объявить в Соединенных Штатах Америки чрезвычайное положение, чтобы профинансировать безопасность границ.

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Новости Украины Дональд Трамп
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