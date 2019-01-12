Трамп не буде вводити режим НС найближчим часом

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США розраховує, що Конгрес ухвалить необхідний для будівництва стіни на кордоні з Мексикою бюджет

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що найближчим часом не має наміру вводити режим надзвичайної ситуації у країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Трамп ще раз підкреслив, що він розраховує, що Конгрес ухвалить необхідний для будівництва стіни на кордоні з Мексикою бюджет.

"Я не маю наміру робити це (оголошувати режим НС, - ред.) так швидко. Ми хочемо, щоб Конгрес зробив свою роботу", - заявив президент США.

Нагадаємо, тиждень тому, відповідаючи на запитання, чи розглядав він питання про запровадження особливого режиму надзвичайного стану для побудови стіни з Мексикою, Трамп відповів: "Так. Ми можемо зробити це. Я можу зробити це". Він підкреслив, що це допоможе в обхід Конгресу отримати фінансування на будівництво стіни на кордоні США та Мексики.

8 січня віце-президент США Майк Пенс заявив, що адвокати Білого дому розглядають можливість оголосити в Сполучених Штатах Америки надзвичайний стан, щоб профінансувати безпеку кордонів.