Трамп не будет возвращаться в Twitter: он уже не тот, стало очень скучно

Бывший президент США Дональд Трамп не планирует возвращаться в социальную сеть Twitter, если это станет возможным. По его мнению, Twitter стал "слишком скучным".
Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax, переедет huffpost.com.
В частности, Трамп в очередной раз раскритиковал вечный бан в Twitter.
"Если вы посмотрите на то, что происходит с Twitter, - я считаю, что он стал очень скучным, и миллионы людей покидают его. Они уходят, потому что он уже не тот, и мне это понятно", - заявил он.
Он также добавил, что не хочет возвращаться в Twitter, как и его сторонники. В то же время он посетовал, что в Twitter у него было 89 млн подписчиков и еще несколько миллионов в Facebook, который также заблокировал его на неопределенный срок.
Напомним, ранее сообщалось, что Twitter не планирует восстанавливать доступ Трампа к социальной сети, даже если он когда-нибудь снова станет президентом США.
Twitter заблокировал его аккаунт 9 января 2021 года через несколько дней после штурма Капитолия его сторонниками. В американском политикуме считают, что именно его заявления в социальных сетях спровоцировали беспорядки.