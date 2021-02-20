Трамп не будет возвращаться в Twitter: он уже не тот, стало очень скучно

Бывший президент США Дональд Трамп не планирует возвращаться в социальную сеть Twitter, если это станет возможным. По его мнению, Twitter стал "слишком скучным".

В частности, Трамп в очередной раз раскритиковал вечный бан в Twitter.

"Если вы посмотрите на то, что происходит с Twitter, - я считаю, что он стал очень скучным, и миллионы людей покидают его. Они уходят, потому что он уже не тот, и мне это понятно", - заявил он.

Он также добавил, что не хочет возвращаться в Twitter, как и его сторонники. В то же время он посетовал, что в Twitter у него было 89 млн подписчиков и еще несколько миллионов в Facebook, который также заблокировал его на неопределенный срок.