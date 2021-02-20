Трамп не повертатиметься в Twitter: він вже не той, стало дуже нудно

Колишній президент США Дональд Трамп не планує повертатися в соціальну мережу Twitter, якщо це стане можливим. На його думку, Twitter став "дуже нудним".

Зокрема, Трамп в черговий раз розкритикував вічний бан в Twitter.

"Якщо ви подивитеся на те, що відбувається з Twitter, - я вважаю, що він став дуже нудним, і мільйони людей покидають його. Вони йдуть, тому що він вже не той, і мені це зрозуміло", - заявив він.

Він також додав, що не хоче повертатися в Twitter, як і його прихильники. У той же час він поскаржився, що в Twitter у нього було 89 млн підписників і ще кілька мільйонів у Facebook, який також заблокував його на невизначений термін.