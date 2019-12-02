Трамп не будет участвовать в слушаниях по импичменту

В Белом доме заявили, что ни президент США Дональд Трамп, ни его адвокаты не будут участвовать в слушаниях по импичменту в среду в Судебном Комитете. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Так, в письме председателю Джерролду Надлеру адвокат Трампа Пэт Чиполлон сказал, что президент не будет участвовать в слушаниях, пока свидетели еще не названы, и пока неясно, предоставит ли Судебный комитет Трампу честный процесс посредством дополнительных слушаний.

"Соответственно, в нынешних обстоятельствах мы не намерены участвовать в слушаниях в среду", - говорится в письме.

Крме того, адвокат обвинил демократов в преднамеренном назначении слушаний в тот день, когда Трамп буде на встрече НАТО в Лондоне.

На счет того, будет ли Трамп участвовать в слушаниях в пятницу, сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что республиканцы в Юридическом комитете Палаты представителей США намерены вызвать на слушания по импичменту президента США Дональда Трампа специалистов по конституционному праву.

Напомним, Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США попросил президента Дональда Трампа до 6 декабря дать ответ относительно его участия или его адвоката в слушаниях в рамках процедуры импичмента главы государства.