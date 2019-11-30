Трампу дали больше времени на ответ об участии в слушаниях по импичменту

Ответ об участии Трампа или его адвоката ожидают до 6 декабря
Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США попросил президента Дональда Трампа до 6 декабря дать ответ относительно его участия или его адвоката в слушаниях в рамках процедуры импичмента главы государства. Соответствующий документ опубликован на сайте комитета.
Письмо Трампу направил председатель юридического комитета Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) с сообщении о предоставлении привилегий, предоставленных во время импичмента.
Также письмо было направлно члену судебного рейтинга Палаты представителей Дагу Коллинзу (R-GA). Воспользоваться этими привилегиями Трамп и Коллинз могут не позднее 6 декабря 2019 года.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что две недели публичных слушаний по импичменту президента США Дональда Трампа в новостях не повредили его рейтингу среди американских избирателей. Так, 45% американских избирателей считают, что Трампа следует отстранить от должности, 48% так не считают. Количество желающих отстранения Трампа от должности уменьшилось на 3% в сравнении с опросом, проведенным месяцем ранее.