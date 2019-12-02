Трамп не буде брати участь у слуханнях щодо імпічменту

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Він пропустить перше засідання 4 грудня

У Білому домі заявили, що ні президент США Дональд Трамп, ні його адвокати не будуть брати участь у слуханнях щодо імпічменту в середу в Судовому Комітеті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Так, у листі голові Джерролду Надлеру адвокат Трампа Пет Чиполлон сказав, що президент не буде брати участь у слуханнях, поки свідки ще не названі, і поки неясно, чи надасть Судовий комітет Трампу чесний процес за допомогою додаткових слухань.

"Відповідно, в нинішніх обставинах ми не маємо наміру брати участь у слуханнях у середу", - йдеться в листі.

Крме того, адвокат звинуватив демократів у навмисному призначенні слухань у той день, коли Трамп буде на зустрічі НАТО в Лондоні.

На рахунок того, чи буде Трамп брати участь у слуханнях у п'ятницю, повідомлять додатково.

Раніше повідомлялося, що республіканці в Юридичному комітеті Палати представників США мають намір викликати на слухання з імпічменту президента США Дональда Трампа фахівців з конституційного права.

Нагадаємо, Юридичний комітет Палати представників Конгресу США попросив президента Дональда Трампа до 6 грудня дати відповідь щодо його участі або його адвоката у слуханнях в рамках процедури імпічменту глави держави.