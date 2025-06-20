Трамп боїться, що в Ірані повториться лівійський сценарій, - NYP

"Трамп не хоче, щоб це перетворилося на Лівію", - сказав один з інсайдерів видання.

За словами трьох джерел, наближених до адміністрації Трампа, останніми днями президент прямо згадував нафтову Північну Африку і хаос, в який занурилася Лівія після 2011 року, коли США приєдналися до кампанії НАТО з повалення диктатора Муаммара Каддафі.

Одне з джерел The Post повідомило, що особисто чула, як президент у приватній розмові висловив занепокоєння, що Іран може повторити сценарій Лівії - ще до початку ізраїльських авіаударів.

Інші джерела розповіли, що дізналися про ці слова президента від тих, хто безпосередньо чув ці заяви після початку бойових дій минулого тижня. Одне з джерел, близьке до адміністрації, додало, що Трамп також згадував Афганістан й Ірак.

П’яте джерело, яке не мало безпосереднього підтвердження згадок про Лівію, але було поінформоване про загальний хід роздумів Трампа, повідомило, що президент, ймовірно, схиляється до обмежених авіаударів по іранських ядерних об'єктах у Фордо та Натанзі з застосуванням 13,5-тонних бомб "bunker buster", які не здатні переносити ізраїльські літаки.

"Лівійська кампанія була значно тривалішою та фактично завершилась зміною режиму. Якщо режим в Ірані впаде, то це вже не буде відповідальністю Трампа, бо його метою є лише дуже обмежений удар", - зазначило це джерело.

Це ж джерело також висловило занепокоєння тим, що "після Хаменеї ми можемо отримати когось ще гіршого".

Втручання не буде?

"Що стосується президента Трампа, то він не збирається втручатися у те, хто править в Ірані - і це дуже добре сприймається його електоратом", - зазначило джерело.

Якщо США все ж вдасться застосувати бомби, що вразять ядерні об’єкти, то, за словами одного з джерел, наближених до Білого дому: "Залишається ще питання реакції Ірану" і побоювання щодо можливого зараження або терористичних атак у відповідь.

"Він радше уклав би угоду", - сказало джерело The Post.

Стосовно зміни режиму, прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила: "Пріоритетом номер один для президента зараз є не допустити, щоб Іран здобув ядерну зброю, а також забезпечити мир і стабільність на Близькому Сході".

Лівійський досвід

У Лівії надії на демократичний перехід обернулися жахом - країну поділили між жорстокими польовими командирами та релігійними екстремістами.

В країні відкрилися ринки рабів, а бойовики "Ісламської держави" знімали відео з обезголовленням груп християн на узбережжі.

Видобуток нафти різко скоротився, а відсутність центральної влади спричинила масовий потік африканських мігрантів через Середземне море до Європи на небезпечних човнах.