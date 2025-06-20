Трамп боїться, що в Ірані повториться лівійський сценарій, - NYP

Президент США Дональд Трамп не поспішає приєднуватися до обстрілів Ізраїлю по території Ірану через побоювання, що в близькосхідній країні може виникнути "ще одна Лівія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Post.
"Трамп не хоче, щоб це перетворилося на Лівію", - сказав один з інсайдерів видання.
За словами трьох джерел, наближених до адміністрації Трампа, останніми днями президент прямо згадував нафтову Північну Африку і хаос, в який занурилася Лівія після 2011 року, коли США приєдналися до кампанії НАТО з повалення диктатора Муаммара Каддафі.
Одне з джерел The Post повідомило, що особисто чула, як президент у приватній розмові висловив занепокоєння, що Іран може повторити сценарій Лівії - ще до початку ізраїльських авіаударів.
Інші джерела розповіли, що дізналися про ці слова президента від тих, хто безпосередньо чув ці заяви після початку бойових дій минулого тижня. Одне з джерел, близьке до адміністрації, додало, що Трамп також згадував Афганістан й Ірак.
П’яте джерело, яке не мало безпосереднього підтвердження згадок про Лівію, але було поінформоване про загальний хід роздумів Трампа, повідомило, що президент, ймовірно, схиляється до обмежених авіаударів по іранських ядерних об'єктах у Фордо та Натанзі з застосуванням 13,5-тонних бомб "bunker buster", які не здатні переносити ізраїльські літаки.
"Лівійська кампанія була значно тривалішою та фактично завершилась зміною режиму. Якщо режим в Ірані впаде, то це вже не буде відповідальністю Трампа, бо його метою є лише дуже обмежений удар", - зазначило це джерело.
Це ж джерело також висловило занепокоєння тим, що "після Хаменеї ми можемо отримати когось ще гіршого".
"Що стосується президента Трампа, то він не збирається втручатися у те, хто править в Ірані - і це дуже добре сприймається його електоратом", - зазначило джерело.
Якщо США все ж вдасться застосувати бомби, що вразять ядерні об’єкти, то, за словами одного з джерел, наближених до Білого дому: "Залишається ще питання реакції Ірану" і побоювання щодо можливого зараження або терористичних атак у відповідь.
"Він радше уклав би угоду", - сказало джерело The Post.
Стосовно зміни режиму, прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила: "Пріоритетом номер один для президента зараз є не допустити, щоб Іран здобув ядерну зброю, а також забезпечити мир і стабільність на Близькому Сході".
У Лівії надії на демократичний перехід обернулися жахом - країну поділили між жорстокими польовими командирами та релігійними екстремістами.
В країні відкрилися ринки рабів, а бойовики "Ісламської держави" знімали відео з обезголовленням груп християн на узбережжі.
Видобуток нафти різко скоротився, а відсутність центральної влади спричинила масовий потік африканських мігрантів через Середземне море до Європи на небезпечних човнах.
Днями західні ЗМІ оприлюднили інформацію, що Сполучені Штати готуються до ударів по ядерних об'єктах Ірану.
Трамп попередньо затвердив план авіаудару по Фордо - заводу зі збагачення урану. Однак не віддав остаточного наказу діяти.
Видання The Guardian повідомило, що президент начебто сумнівається, чи зможуть американські бомби знищити цей стратегічний ядерний об'єкт.
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