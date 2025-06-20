Трамп боится, что в Иране повторится ливийский сценарий, - NYP

"Трамп не хочет, чтобы это превратилось в Ливию", - сказал один из инсайдеров издания.

По словам трех источников, приближенных к администрации Трампа, в последние дни президент прямо упоминал нефтяную Северную Африку и хаос, в который погрузилась Ливия после 2011 года, когда США присоединились к кампании НАТО по свержению диктатора Муаммара Каддафи.

Один из источников The Post сообщил, что лично слышал, как президент в частном разговоре выразил беспокойство, что Иран может повторить сценарий Ливии - еще до начала израильских авиаударов.

Другие источники рассказали, что узнали об этих словах президента от тех, кто непосредственно слышал эти заявления после начала боевых действий на прошлой неделе. Один из источников, близкий к администрации, добавил, что Трамп также упоминал Афганистан и Ирак.

Пятый источник, который не имел непосредственного подтверждения упоминаний о Ливии, но был информирован об общем ходе размышлений Трампа, сообщил, что президент, вероятно, склоняется к ограниченным авиаударам по иранским ядерным объектам в Фордо и Натанзе с применением 13,5-тонных бомб "bunker buster", которые не способны переносить израильские самолеты.

"Ливийская кампания была значительно продолжительнее и фактически завершилась сменой режима. Если режим в Иране падет, то это уже не будет ответственностью Трампа, потому что его целью является лишь очень ограниченный удар", - отметил этот источник.

Этот же источник также выразил обеспокоенность тем, что "после Хаменеи мы можем получить кого-то еще хуже".

Вмешательства не будет?

"Что касается президента Трампа, то он не собирается вмешиваться в то, кто правит в Иране - и это очень хорошо воспринимается его электоратом", - отметил источник.

Если США все же удастся применить бомбы, которые поразят ядерные объекты, то, по словам одного из источников, приближенных к Белому дому: "Остается еще вопрос реакции Ирана" и опасения относительно возможного заражения или террористических атак в ответ.

"Он скорее заключил бы соглашение", - сказал источник The Post.

Относительно смены режима, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила: "Приоритетом номер один для президента сейчас является не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие, а также обеспечить мир и стабильность на Ближнем Востоке".

Ливийский опыт

В Ливии надежды на демократический переход обернулись ужасом - страну поделили между жестокими полевыми командирами и религиозными экстремистами.

В стране открылись рынки рабов, а боевики "Исламского государства" снимали видео с обезглавливанием групп христиан на побережье.

Добыча нефти резко сократилась, а отсутствие центральной власти вызвало массовый поток африканских мигрантов через Средиземное море в Европу на опасных лодках.