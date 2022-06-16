Трамп близок к объявлению об участии в выборах президента США в 2024, - CNN

Издание со ссылкой на источники пишет, что республиканец Трамп близок к тому, чтобы объявить решение баллотироваться на второй срок. В частности, друзьям и сторонникам он уже рассказал об этих планах.

"Объявление до промежуточных выборов позволит ему подготовить поле битвы, укрепить донорскую базу и получить фору после промежуточных выборов", - отметил бывший сотрудник предвыборного штаба Трампа.

При этом, по данным CNN, часть сторонников обеспокоены планами Трампа, более того советники и доверенные лица рекомендовали ему отложить официальное начало кампании до 2023 года.

Отметим, в ноябре 2022 года пройдут промежуточные выборы в Конгресс США, на которых будут избираться 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора.