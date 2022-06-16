Трамп близок к объявлению об участии в выборах президента США в 2024, - CNN

Бывший президент США Дональд Трамп раздумывает над тем, чтобы до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2022 года выдвинуть свою кандидатуру президентских выборах, которые пройдут в 2024.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Издание со ссылкой на источники пишет, что республиканец Трамп близок к тому, чтобы объявить решение баллотироваться на второй срок. В частности, друзьям и сторонникам он уже рассказал об этих планах.
"Объявление до промежуточных выборов позволит ему подготовить поле битвы, укрепить донорскую базу и получить фору после промежуточных выборов", - отметил бывший сотрудник предвыборного штаба Трампа.
При этом, по данным CNN, часть сторонников обеспокоены планами Трампа, более того советники и доверенные лица рекомендовали ему отложить официальное начало кампании до 2023 года.
Отметим, в ноябре 2022 года пройдут промежуточные выборы в Конгресс США, на которых будут избираться 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора.
Напомним, в мае Трамп допускал, что снова выдвинется на пост президента и пообещал "навести порядок с преступностью", чего не успел в первый президентский срок.
В апреле стало известно, что нынешний президент Джо Байден тоже намерен побороться за второй срок.
Трамп был 45-м президентом США с 2017 по 2021 годы, проиграл президентские выборы демократу Байдену.
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