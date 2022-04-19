Байден рассказал Обаме о намерении идти на второй президентский срок, - СМИ
Действующий лидер США Джо Байден планирует идти на второй президентский срок. О своем намерении он рассказал бывшему президенту Бараку Обаме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Информацию о планах Байдена подтвердили журналистам два источника из окружения президента.
Отмечается, что Байден является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии для победы над Дональдом Трампом.
По данным журналистов, Байден и Обама обедали в начале этого месяца. Однако неизвестно, когда именно они обсуждали президентские выборы, которые пройдут в 2024 году.
Белый дом не прокомментировал разговоры Байдена и Обамы. Однако в администрации действующего президента добавили, что лидер США и ранее заявлял, что он намерен снова баллотироваться.
Напомним, Дональд Трамп назвал войну России против Украины геноцидом, хотя ранее он заявлял, что никто не сможет остановить Путина, кроме него самого.
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