Трамп предположил, что может снова баллотироваться на пост президента США

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на съезде Национальной стрелковой ассоциации США в Хьюстоне, штат Техас, отметил, что в свою президентскую каденцию не навел порядок с преступностью в стране. Но в случае повторного выдвижения на пост президента, сделает это максимально быстро.

"Если я когда-либо сделаю снова, а именно, выдвинусь на пост президента и выиграю, я обрушусь на насильственные преступления, как этого никто никогда не делал", - заявил Трамп.

Экс-президент ранее неоднократно намекал, что готов вновь побороться за президентский пост в 2024 году, но прямо об этом никогда не заявлял, ссылаясь на то, что в таком случае на него будут распространяться специальные налоговые правила.