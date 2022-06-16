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Трамп близький до оголошення про участь у виборах президента США в 2024, - CNN

Фото: колишній президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Колишній президент США Дональд Трамп роздумує над тим, щоб до проміжних виборів до Конгресу в листопаді 2022 року висунути свою кандидатуру президентських виборах, які пройдуть в 2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Видання з посиланням на джерела пише, що республіканець Трамп близький до того, щоб оголосити рішення балотуватися на другий термін. Зокрема, друзям і прихильникам він вже розповів про ці плани.

"Оголошення до проміжних виборів дозволить йому підготувати поле битви, зміцнити донорську базу і отримати фору після проміжних виборів", - зазначив колишній співробітник передвиборного штабу Трампа.

При цьому, за даними CNN, частина прихильників стурбована планами Трампа, більш того радники і довірені особи рекомендували йому відкласти офіційний початок кампанії до 2023 року.

Зазначимо, в листопаді 2022 року пройдуть проміжні вибори до Конгресу США, на яких обиратимуться 435 членів Палати представників і 34 сенатори.

Нагадаємо, в травні Трамп допускав, що знову висунеться на пост президента і пообіцяв "навести порядок зі злочинністю", чого не встиг у перший президентський термін.

У квітні стало відомо, що нинішній президент Джо Байден теж має намір поборотися за другий термін.

Трамп був 45-м президентом США з 2017 по 2021 роки, програв президентські вибори демократу Байдену.

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп