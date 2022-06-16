Трамп близький до оголошення про участь у виборах президента США в 2024, - CNN

Видання з посиланням на джерела пише, що республіканець Трамп близький до того, щоб оголосити рішення балотуватися на другий термін. Зокрема, друзям і прихильникам він вже розповів про ці плани.

"Оголошення до проміжних виборів дозволить йому підготувати поле битви, зміцнити донорську базу і отримати фору після проміжних виборів", - зазначив колишній співробітник передвиборного штабу Трампа.

При цьому, за даними CNN, частина прихильників стурбована планами Трампа, більш того радники і довірені особи рекомендували йому відкласти офіційний початок кампанії до 2023 року.

Зазначимо, в листопаді 2022 року пройдуть проміжні вибори до Конгресу США, на яких обиратимуться 435 членів Палати представників і 34 сенатори.