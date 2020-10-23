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Трамп и Байден накануне дебатов сдали тест на коронавирус

США, Пятница 23 октября 2020 02:07
Трамп и Байден накануне дебатов сдали тест на коронавирус
Фото: Дональд Трамп и Джо Байден (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент США Дональд Трамп сдал тест на коронавирус перед заключительными дебатами. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден также получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщает CNN и Reuters.

"Сегодня бывший вице-президент Байден прошел ПЦР-тестирование, и COVID-19 у него не обнаружен", - заявили в предвыборном штабе Байдена.

Об негативном результате теста на коронавирус у Трампа рассказал глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.

Напомним, у Трампа и его супруги Мелании обнаружили коронавирус 2 октября.

Трамп 13 октября официально вернулся к предвыборной кампании после заражения COVID-19.

По словам лечащего врача президента Шона Конли, результаты теста Трампа на коронавирус последние несколько дней подряд были отрицательными, и он больше не заразен.

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