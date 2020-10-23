ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Трамп і Байден напередодні дебатів здали тест на коронавірус

США, П'ятниця 23 жовтня 2020 02:07
Трамп і Байден напередодні дебатів здали тест на коронавірус
Фото: Дональд Трамп і Джо Байден (коллаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент США Дональд Трамп здав тест на коронавірус перед заключними дебатами. Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден також отримав негативний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомляє CNN і Reuters.

"Сьогодні колишній віцепрезидент Байден пройшов ПЛР-тестування, і COVID-19 у нього не було виявлено", - заявили у передвиборчому штабі Байдена.

Про негативний результат тесту на коронавірус у Трампа розповів глава апарату Білого дому Марк Медоуз.

Нагадаємо, у Трампа та його дружини Меланії виявили коронавірус 2 жовтня.

Трамп 13 жовтня офіційно повернувся до передвиборної кампанії після зараження COVID-19.

За словами лікаря президента Шона Конлі, результати тесту Трампа на коронавірус останні кілька днів поспіль були негативними, і він більше не заразний.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Джозеф БайденДональд ТрампКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся