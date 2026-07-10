Трамп бачить Україну в таборі переможців, - сенатор

Чому змінилася позиція Трампа

Американський сенатор підкреслив, що Трампу подобаються переможці, і наразі він бачить Україну саме в цьому таборі.

За його словами, політик був глибоко вражений здатністю українців переломити хід війни.

"Я не хочу говорити за президента Трампа, але він був просто вражений успіхом українського народу, який бореться за власну свободу. Він був вражений тим, як вони виявилися на висоті на полі бою, як вони переломили хід війни, як вони змогли так ефективно її вести", - зазначив Грем.

Він додав, що Трампа також зацікавили новітні технології, які створюються в Україні, та можливість їхнього подальшого використання для допомоги США.

Шлях до завершення війни

Попри успіхи ЗСУ на фронті, американський політик вважає, що остаточну крапку у протистоянні поставить дипломатія. Проте для цього Україна повинна мати сильні позиції.

"Ви не збираєтеся виграти цю війну виключно на полі бою. Проте Україна справді чинить великий тиск на Росію. Моя надія - покласти край цій війні за допомогою дипломатії. І що більше важелів впливу ми маємо на Путіна, то краще", - пояснив сенатор.

На думку Грема, зараз є вдалий момент для посилення України шляхом обміну технологіями. Це, разом із відмовою світу від дешевої російської нафти і газу, допоможе Трампу завершити війну.