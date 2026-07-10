ua en ru
Пт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп бачить Україну в таборі переможців, - сенатор

20:30 10.07.2026 Пт
2 хв
Чим саме українці змогли зачепити Трампа та змінити його думку?
aimg Сергій Козачук aimg Мілан Лєліч
Трамп бачить Україну в таборі переможців, - сенатор Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Американський президент Дональд Трамп вражений ефективністю та стійкістю українського народу на полі бою, тому став позитивніше висловлюватися про Україну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив сенатор США Ліндсі Грем на брифінгу в Києві.

Чому змінилася позиція Трампа

Американський сенатор підкреслив, що Трампу подобаються переможці, і наразі він бачить Україну саме в цьому таборі.

За його словами, політик був глибоко вражений здатністю українців переломити хід війни.

"Я не хочу говорити за президента Трампа, але він був просто вражений успіхом українського народу, який бореться за власну свободу. Він був вражений тим, як вони виявилися на висоті на полі бою, як вони переломили хід війни, як вони змогли так ефективно її вести", - зазначив Грем.

Він додав, що Трампа також зацікавили новітні технології, які створюються в Україні, та можливість їхнього подальшого використання для допомоги США.

Шлях до завершення війни

Попри успіхи ЗСУ на фронті, американський політик вважає, що остаточну крапку у протистоянні поставить дипломатія. Проте для цього Україна повинна мати сильні позиції.

"Ви не збираєтеся виграти цю війну виключно на полі бою. Проте Україна справді чинить великий тиск на Росію. Моя надія - покласти край цій війні за допомогою дипломатії. І що більше важелів впливу ми маємо на Путіна, то краще", - пояснив сенатор.

На думку Грема, зараз є вдалий момент для посилення України шляхом обміну технологіями. Це, разом із відмовою світу від дешевої російської нафти і газу, допоможе Трампу завершити війну.

Ініціативи США для підтримки України

Нагадаємо, американський сенатор Ліндсі Грем під час візиту до Києва озвучив низку стратегічних ініціатив. Зокрема, Грем заявив про формулу для завершення війни РФ проти України, яка базується на економічному тиску та технологічній перевазі.

За його словами, текст законопроєкту про жорсткі американські санкції проти Росії вже пройшов погодження з адміністрацією президента США.

Крім того, американський політик окремо відзначив успіхи українського військово-промислового комплексу в розробці безпілотних систем.

Сенатор зробив гучну заяву про українські дрони та підкреслив, що не співпрацювати з Києвом у цій сфері - помилка для США, оскільки така кооперація посилить обороноздатність обох держав.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Посли ЄС погодили відкриття шостого переговорного кластера з Україною
Посли ЄС погодили відкриття шостого переговорного кластера з Україною
Аналітика
"Життя після ампутації не закінчується". Історія іноземця, який ставить на ноги захисників
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Життя після ампутації не закінчується". Історія іноземця, який ставить на ноги захисників