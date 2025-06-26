Трамп анонсував "важливу пресконференцію" шефа Пентагону

Удари США по Ірану

22 червня США завдали ударів по ключових ядерних об’єктах Ірану - у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент Дональд Трамп та американські чиновники неодноразово заявляли, що була знищена ядерна програма Тегерана. Таку ж заяву робив міністр оборони США Піт Гегсет.

Але днями CNN та інші ЗМІ опублікували попередню оцінку американської розвідки. За її інформацією, удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану не знищили основні компоненти ядерної програми.

Після цих повідомлень Трамп різко розкритикував CNN і The New York Times, звинувативши їх у дезінформації.

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