Трамп анонсировал "важную пресс-конференцию" шефа Пентагона

Удары США по Ирану

22 июня США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент Дональд Трамп и американские чиновники неоднократно заявляли, что была уничтожена ядерная программа Тегерана. Такое же заявление делал министр обороны США Пит Хегсет.

Но на днях CNN и другие СМИ опубликовали предварительную оценку американской разведки. По ее информации, удары США по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы.

После этих сообщений Трамп резко раскритиковал CNN и The New York Times, обвинив их в дезинформации.

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